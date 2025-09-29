Фетисов рассказал о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал «СЭ» об игре в театре.

Он принял участие в театральной постановке Михаила Барщевского «Неформат». Особенность постановки заключается в том, что, помимо заявленных актеров, в ней принимает участие «секретный гость».

— Михаил Барщевский, основатель театра, пригласил меня посмотреть его спектакль и вызвал на сцену во время выступления. Было достаточно неожиданно. Ничего особенного: пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным. Что было самым сложным? Когда в глаза светит, не очень приятная история. Все остальное... Для публичного человека ничего страшного нет.

— Кто бы был идеальным кандидатом на вашу роль?

— Я пока свою роль сам играю. Был фильм «Слава». Можете посмотреть, как там играл актер. Он достаточно похож на меня. Но там был сценарий. Здесь все было завязано на импровизации.

Это событие стало театральным дебютом для легендарного хоккеиста. Постановка с участием Фетисова прошла в Театре в Хамовниках 26 сентября.