«Думал, это тренер хочет мне задать вопрос, а он наносит удар». Избитый судья рассказал о драке на матче детских команд

Арбитр Иван Ермолаев рассказал о конфликте во время матча детских команд в Москве.

На катке «Русь», во время игры Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди хоккеистов 2009 года рождения состоялась драка. После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей двое зрителей — вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин — спустились к скамейкам и накинулись на бригаду арбитров встречи — судей Ермолаева и Ивана Прусова.

— Насколько понимаю, вы были в травмпункте. Какие у вас повреждения? — вопрос арбитру.

— Зафиксировали повреждение верхней губы и ушиб мягких тканей челюсти слева.

— Для вас стало шоком, что случилось сегодня?

— Такое я вижу ... не впервые, но ощутил на себе в первый раз такое. Считаю, такое недопустимо. Я просто сидел на скамейке после первого периода, оставалось две минуты до конца перерыва. Тут идут два незнакомых мне гражданина, думал, это какой-то тренер вопрос задать. А он наносит мне удар — я даже не ожидал.

— Чем было вызвано такое поведение болельщиков?

— Неумение держать себя в руках. Эмоции переполняют — ты совершаешь такие неоправданные действия.

— Один из участников драки сказал, что вы их «послали» после того, как они обратили внимание на офсайд.

— После гола мне с трибун стал кричать нецензурно господин Вельмакин, что мы неправильно разобрались в моменте и что было положение «вне игры». После чего я ответил со льда «идите отсюда». Я сказал это негромко, не знаю, как он прочитал по губам или услышал, я не понял. Видимо, он что-то другое прочитал по губам.

— Вы подали заявление в полицию. Какого результата ждете?

— Не в моих полномочиях что-то решать. Дальше видно будет.

— Ваши обидчики не извинились?

— Нет, они сразу уехали. И со мной никто не связывался после матча.

(Алексей Шевченко)