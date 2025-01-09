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Сегодня, 00:35

Гашек раскритиковал возможный допуск ИИХФ сборной России к международным турнирам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Каждый международный турнир, в котором примет участие сборная России, станет огромной рекламой российских преступлений. И чиновники, которые это допустят, и страна, которая будет принимать соревнования, будут нести ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней. Будьте осторожны! Не будем забывать, что даже отдельные граждане России, например, спортсмены, допущенные к соревнованиям в мире, всегда являются рекламой действий своей страны», — написал Гашек на своей странице в соцсети X.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
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