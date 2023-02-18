Дочь комментатора Писаревского подтвердила смерть журналиста

Анастасия Писаревская, дочь спортивного комментатора Владимира Писаревского подтвердила, что ее отец скончался в субботу, 18 февраля в возрасте 87 лет.

«Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы. Заразился коронавирусом 2 недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — приводит ТАСС слова Писаревской.

По ее словам, прощание с комментатором пройдет 21 февраля, он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Писаревский был хоккеистом, он выступал за «Динамо», «Химик» и «Трактор». В 1961 году он стал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли, а также вел репортажи с матчей Суперсерии СССР — Канада.