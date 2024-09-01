«Динамо» и «Торпедо» встретятся в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею в воскресенье, 1 сентября. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Трансляция начнется за пять минут до игры.

Турнир проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. «Динамо» и «Торпедо» заняли вторые места в своих группах. Динамовцы проиграли «Спартаку» (3:4Б) и победили «Автомобилист» (2:1), а торпедовцы обыграли «Витязь» (3:0) и уступили ЦСКА (1:3).

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».