«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и заняло третье место на «Кубке Легенд»

В матче за третье место VI «Кубка Легенд» встретились «Динамо» и «Крылья Советов». «Крылья», как и в полуфинальном матче против «Спартака», открыли счет на первой минуте встречи, однако далее динамовцы полностью захватили инициативу в игре. Определяющим стал второй период, когда бело-голубые забросили в ворота соперника шесть шайб. В составе победителей двукратный чемпион России Роман Ильин набрал 7 (3+4) очков.

Таким образом, «Динамо» заняло третье место на турнире. В финале играют ЦСКА и «Спартак».