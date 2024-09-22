Актер сериала «Молодежка» Никифоров: «Если студенческие лиги будут под МХЛ или ВХЛ, то это будет классная лестница для игроков»

Актер Денис Никифоров побывал на открытии сезона Национальной студенческой хоккейной лиги и прокомментировал это событие.

— Для того, чтобы человек был грамотно и сбалансировано развит нужно не только физическое развитие, но еще и умственное, — сказал «СЭ» Никифиров. — Как говорил тренер Всеволода Боброва — «Для меня, как тренера, в словосочетании физическая культура — основополагающее слово культура». Так вот знания все равно нужны, а студенческий хоккей — это правильно. Человек получает образование, но не отходит от спортивной деятельности. Если эти студенческие лиги будут на соответствующем уровне или же они будут как система под МХЛ или ВХЛ, то это будет очень классная лестница для игроков, которые хотят получать образование, а не только играть в хоккей. Есть разные люди: кто-то хочет учиться, кто-то нет. У каждого свой выбор. Я считаю, что такое разнообразие лиг — это здорово, но в какой-то момент я думаю, что они объединятся в большую студенческую лигу. Я вижу, как люди неравнодушные создают частные лиги и это очень здорово.

НСХЛ — это студенческая спортивная лига, объединяющая студенческие хоккейные команды Москвы, Московской области и ЦФО.

Анна Бирюкова