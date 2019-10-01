Делегаты конгресса ИИХФ встретились с Папой Римским

В Риме, в рамках состоявшегося конгресса Международной федерации хоккея, делегаты форума во главе с президентом ИИХФ Рене Фазелем встретились с Папой Римским Франциском. Среди членов делегации, которые были на аудиенции у понтифика, был президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, сообщает официальный сайт ФХР.

Франциск отметил важность хоккея и спорта в целом для достижения мира и единства в современном обществе:

— Хоккей — хороший пример того, как спорт может выразить чувство общности. Это командная игра, в которой каждый член команды играет важную роль, — сказал Папа Римский. — Важно также помнить, что спорт занимает особое место в нашем росте и целостном развитии. Вот почему церковь ценит спорт сам по себе, как арену человеческой деятельности, где можно воспитывать воздержание, смирение, мужество и терпение, а также наблюдать встречи с красотой, добром, истиной и радостью.

Рене Фазель в свою очередь поблагодарил первое лица Ватикана за внимание к хоккею и подчеркнул важную миссию спорта в деле установления и поддержания дружеских контактов между государствами и народами, а также значимую роль в укреплении традиционных ценностей — семьи, веры, патриотизма, здорового образа жизни.