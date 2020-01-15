«Данилу Козловского на роль Харламова отобрала я». История о «Легенде №17» от сестры хоккеиста

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова Татьяна Борисовна рассказала в интервью «СЭ» как выбирался актер на главную роль фильма «Легенда 17».

— Правда, что именно вы Данилу Козловского на роль брата отобрали?

— Да. Мы с Бегонькой были. Нам показали пробы пяти актеров — кандидатов на роль Валерки. И больше всех подошел Козловский. По взгляду. Мы сразу сказали — да! И не пожалели. А Олег Меньшиков как характер Тарасова поймал! Хотя и комплекция другая. Вот Пете (Петрову. — Прим. И.Р.) — да, не понравилось.

Полностью интервью Татьяны Харламовой — здесь