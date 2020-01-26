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ЦСКА завоевал «Кубок Легенд», обыграв в финале «Спартак»

18:24

В финальном матче VI «Кубка Легенд» ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 7:5. В составе победителей 4 (1+3) очка на счету президента «Норникеля», главы Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимира Потанина, дублем отметился трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. Самым результативным игроком «Спартака» стал Сергей Жебровский, набравший 2 (1+1) очка. ЦСКА стал пятикратным обладателем «Кубка Легенд».

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