ЦСКА победил «Динамо» во втором полуфинале «Кубка Легенд»

Во втором полуфинале «Кубка Легенд» ЦСКА победил «Динамо».

Первый период матча состоялся на открытой площадке и завершился со счетом 1:1, однако из-за погодных условий встречу пришлось перенести на крытую арену.

В составе ЦСКА дублем отметился Андрей Коваленко. Четырехкратные обладатели «Кубка Легенд» обыграли «Динамо» со счетом 6:4.

ЦСКА вышел в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» и постарается взять реванш за поражение на пятом «Кубке Легенд». «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 26 января в матче за бронзу, начало игры в 14:00.