ЦИК попросили проверить гражданство Фетисова и Родниной

В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.

Среди них двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.

«Обращение за двумя подписями — Василия Пискарева и моей, — цитирует Аршбу «Интерфакс». — Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК — мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов. В том числе среди «имеющих двойное-тройное гражданство» — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.