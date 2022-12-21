Член тренерского совета ФХР Юрзинов — о Жамнове: «Он будет дальше работать со сборной»

Член тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Владимир Юрзинов в комментарии для «СЭ» объяснил «неудовлетворительную» оценку ФХР главному тренеру национальной команды Алексею Жамнову.

«Не только я выставил Жамнову неудовлетворительную оценку. Но мы нормально смотрим на его будущее в сборной. Этот турнир никогда нельзя было проигрывать. Какая-то другая могла быть оценка? Это серьезное дело. Перед Жамновым ставилась задача выиграть трофей. Он ее не выполнил. Но Жамнов будет дальше работать со сборной», — сказал Юрзинов «СЭ».

На Кубке Первого канала сборная России не смогла выиграть трофей, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б).