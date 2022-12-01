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Сегодня, 18:09

Чернышенко отметил ежегодный рост популярности хоккея в России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что популярность хоккея на территории России ежегодно увеличивается.

1 декабря ежегодно отмечается Всероссийский день хоккея.

«Популярность хоккея в России ежегодно растет. Сейчас в спортивной системе функционирует 765 организаций, осуществляющих подготовку атлетов по данному виду спорта, в них занимается более 670 тысяч человек, в том числе 15 тысяч женщин.

Правительство со своей стороны создает комфортные условия для тренировок. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» строятся ледовые дворцы и открытые хоккейные площадки в шаговой доступности. Значительный вклад в развитие и поддержание популярности хоккея вносит Континентальная хоккейная лига, объединяющая 22 клуба из 4 стран, а также любительские лиги, в которых по всей стране занимаются сотни тысяч россиян», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Чернышенко отметил, что российские хоккеисты сохраняют традиции советского хоккея, и заявил, что на подготовку национальных команд по хоккею в России было выделено 400 миллионов рублей, 63,5 из которых — на материально-техническое обеспечение.

Источник: ТАСС
Хоккей
Дмитрий Чернышенко
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