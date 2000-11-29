Чемпионат России. Суперлига

После первого перерыва "Металлург" словно вспомнил себя сентябрьского, когда одно время команда даже лидировала в чемпионате. Высокая скорость всех игроков, масса бросков, борьба по всей площадке - так заиграл "Металлург". И когда Александр Ждан был удален во второй раз, комбинация Зуев - Дякив - Москалев позволила сибирякам догнать "Ак Барс".