Чемпионат России. Суперлига
Сегодня в российской хоккейной Суперлиге восемь матчей. В первом из них, который завершился раньше всех, новокузнецкий "Металлург" дома в упорной борьбе одолел серебряного призера прошлого сезона казанский "Ак Барс" - 3:2. С подробностями из Новокузнецка - корреспондент "СЭ" Алексей ЕВСТИФЕЕВ.
После домашнего поражения от "Нефтехимика" в предыдущем матче - 1:2 генеральный директор "Металлурга" Александр Филиппенко заявил, что тренерских отставок не будет, а главный тренер сибиряков Андрей Титоренко после четырехматчевого простоя вернул в ворота Вадима Тарасова, надеясь, что с ним в команду возвратится победный дух.
Но первый период остался за казанцами. Четвертое звено гостей усилиями Юрия Добрышкина вывело "Ак Барс" вперед - 2:0. На этом фоне первая ответная шайба хозяев за четыре секунды до окончания периода выглядела немного нелогичной, но Жеребцов, оставленный без присмотра, использовал свой шанс.
После первого перерыва "Металлург" словно вспомнил себя сентябрьского, когда одно время команда даже лидировала в чемпионате. Высокая скорость всех игроков, масса бросков, борьба по всей площадке - так заиграл "Металлург". И когда Александр Ждан был удален во второй раз, комбинация Зуев - Дякив - Москалев позволила сибирякам догнать "Ак Барс".
В третьем периоде казанцы всей командой пошли выигрывать, но "Металлург" за счет бешеной самоотдачи и яростной поддержки зала выстоял, а победную шайбу Сергей Шаламай забросил, получив пас из-за своих ворот от Сергея Жеребцова и убежав на рандеву с Дмитрием Ячановым.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: Добрышкин, 11 (0:1). Добрышкин, 17 (0:2). Жеребцов, 20 (1:2). Москалев, 39 (2:2 - бол.). Шаламай, 50 (3:2).
Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 5 120 зрителей (вмещает 7 600).
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