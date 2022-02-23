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Бывший вратарь ЦСКА о дебюте Третьяка: «Худенький, шея длинная, уши торчат»

Бывший вратарь ЦСКА заявил, что Третьяк слабо катался и падал
Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший вратарь ЦСКА Николай Толстиков в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о экс-одноклубнике, ныне президенте ФХР Владиславе Третьяке.

— Помните, как увидели Третьяка в первый раз?

— Зимой тренировались на открытом льду — во Дворце ЦСКА была елка. Расчистили снег — стали кататься. Вот на ту тренировку Ерфилов привел Третьяка. Анатолий Владимирович меня подозвал: «Ты играешь, а этот оголец будет помогать. Давай учи!» Ну и пошло. Худенький, шея длинная, уши торчат...

— Недостаток Третьяка, который сразу бросался в глаза?

— Слабо катался. Больше падал. Зато потом катание вытянул до роскошного уровня. Впитывал Владик, конечно, здорово. Меня много расспрашивал. Потом сам рассказывал в интервью — клюшку за мной носил. Уже будучи вратарем сборной!

— В самом деле?

— Я, честно говоря, не помню. Обычно я сам клюшку-то носил. Может, он и поднес пару раз...

Николай Толстиков (справа), Владислав Третьяк (слева) и Анатолий Тарасов. «Еще недельку — мы бы вам руку отрезали, молодой человек». Он был вратарем ЦСКА, когда там начинал Третьяк

Владислав Третьяк
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