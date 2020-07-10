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Бывший тренер юниорских сборных России умер на 65-м году жизни. В его командах играли Кучеров и Капризов

10 июля 2020, 18:31
Юрий Румянцев. Фото ФХР.
Юрий Румянцев. Фото ФХР.
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Вчера, 9 июля, на 65-м году жизни скончался тренер Юрий Румянцев.

Он работал с юниорскими сборными России 1993 и 1997 годов рождения, в его командах играли Андрей Василевский, Никита Нестеров, Наиль Якупов, Никита Кучеров, Илья Самсонов, Кирилл Капризов и многие другие известные хоккеисты.

На ЮЧМ-2011 Румянцев с российской сборной выиграл бронзовые медали, а на ЮЧМ-2015 вылетел в четвертьфинале, сенсационно уступив Швейцарии (0:5).

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