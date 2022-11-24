Бывший тренер «Лады» Воробьев рассказал, была ли у него вражда с Белоусовым

Бывший хоккейный тренер «Динамо», «Лады» и «Локомотива» Петр Воробьев рассказал, была ли у него вражда с заслуженным тренером России Валерием Белоусовым.

«Конечно, никакими врагами мы с Валерой не были. Это полная ерунда! Да, соперничали, по-разному смотрели на хоккей, хотели превзойти друг друга, обыграть на площадке. Но ведь это нельзя назвать враждой!» — цитирует Betonmobile.ru Воробьева.

Также специалист вспомнил историю с замером клюшки нападающего омичей Сергея Кривокрасова в плей-офф-2004, когда его «Лада» встречалась с «Авангардом».

«Я сделал так один раз в жизни! Помню, перед тем матчем мы с Белоусовым общались в подтрибунных помещениях, он спросил, не обижаюсь ли я на него. Ответил, что нет. Он предложил джентльменское соглашение, чтобы не замерять загибы клюшек в матче. Но в самой концовке игры при счете 0:1, а в серии уже было 0-2 в пользу «Авангарда», ко мне подъехал капитан команды и сказал, что у Кривокрасова абсолютно точно неправильный загиб клюшки. До этого мне то же самое говорили и другие наши хоккеисты. По сути, это был последний шанс спасти матч, поэтому обратились к судье с просьбой замерить крюк. Правила есть правила, и их никто не отменял. Но весь дворец и вся страна по телевизору видели, как Кривокрасов выбросил ту клюшку, которой играл, и взял другую — ее и замерили. Этого не видели только судьи. Почему я пошел на такой шаг? Те, кто изнутри знает, что такое хоккейный коллектив, меня поймет. Как бы я потом смотрел в глаза своим ребятам, если бы я этого не сделал, если бы подвел их?! К тому же на душе было негодование от того, что судьи по ходу матча потворствовали и без того мощной команде соперника. В итоге решил увести команду с площадки и поплатился за это дисквалификацией», — добавил он.