Бывший одноклубник Харламова: «Козловский на него не похож»

Тренер Владимир Шабунин поделился воспоминаниями о Валерии Харламове, с которым играл в «Звезде» из Чебаркуля.

— Харламов говорил: «Ехай!» Я ему: «Нет такого слова. Надо говорить: «Езжай!» — вспомнил Шабунин. — В первый раз я от него такое услышал в Чебаркуле. Полдня с ним спорили. Потом узнал, что в Москве иногда так говорят.

— Смотрели «Легенду №17»?

— Нет. Мне сказали, что они там с Гусевым якобы по какому-то тросу лезут. Ну какой трос-то? Да и актер-то (Данила Козловский — прим. «СЭ») на Харламова не похож. И шлем у него какой-то котелковый. У Харлама был нормальный шлем, у Гуся тоже. У нас, правда, не такие были.

— То есть они со своими приехали?

— Да.

— А можно было, чтобы у игроков одной команды были разные шлемы?

— Да какая разница? Я когда в Чебаркуль приехал, меня тренер Владимир Альфер спросил, какой размер коньков. 41-42, говорю. Ну дали 43-й. Никаких проблем нет. Армия — сказали и все. Не понимаешь, дуй в роту, будешь бегать с автоматом.

(Артур Хайруллин)

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