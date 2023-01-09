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Роман Широков — об участии в хоккейном гала-матче: «У нас и так футболистов мало»

Широков поделился впечатлениями от хоккейного Рождественского гала-матча
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился впечатлениями от хоккейного Рождественского гала-матча.

— Как в такой холод играть?

— Хорошо! Не мерзнем, мы же катаемся. Чем эмоционально отличается хоккей от футбола? Да ничем не отличается. Для нас он отличается тем, что мы в него плохо играем. Элемент опасности? Слава Богу, здесь все корректно играют. Травм нет.

— Стоит ли каждому действующему футболисту себя попробовать в хоккее?

— Нет, зачем? Вдруг травма непредвиденная будет. У нас и так футболистов мало.

9 января на ГУМ-Катке на Красной площади прошел хоккейный Рождественский матч с участием известных российских футболистов и популярных артистов.

Роман Широков
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