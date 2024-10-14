Быков: «Отсутствие России на Евротуре — это потеря»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отсутствии национальной команды на Еврохоккейтуре.

«Я все же считаю, что отсутствие России на Евротуре — это потеря. На этот турнир всегда приглашались сильнейшие кандидаты в сборную, а также перспективные молодые игроки с прицелом на чемпионаты мира. Команда приобретала очертания на будущий турнир и получала опыт совестной игры, привыкала к требованиям тренерского штаба, тактике, оттачивала взаимодействия. Болельщики же могли воочию увидеть одних из лучших хоккеистов лиги.

Победа на на таком значимом турнире была очень важна и давала уверенность в будущем. К тому же это был спортивный праздник в преддверии новогодних дней», — приводит слова Быкова Legalbet.

Сборной России отстранена от международных соревнований с 2022 года. Ее место на Евротуре заняла Швейцария.