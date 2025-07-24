Быков объяснил феномен игры Уэйна Гретцки

Знаменитый хоккеист Вячеслав Быков в интервью «СЭ» рассказал о том, как играл против легендарного Уэйна Гретцки.

— Что такое играть против Уэйна Гретцки?

— Это было очень сложно и интересно еще и потому, что тренеры и партнеры давали ему возможность творить. Хоть Уэйн и был центральным нападающим, но на оборону в основном работали Яри Курри, Гленн Андерсон, Эса Тикканен, а сам он занимался творческой организацией игры в зоне атаки и на защиту не особо отвлекался. По крайней мере мне так казалось.

Его «офисом» было место за воротами, откуда он отдавал множество голевых передач, и там, защищаясь, действительно тяжело контролировать атакующих игроков. Ты должен все время находиться вполоборота, следя одновременно и за отдающим, и за теми, кто на подходе к воротам: Курри, Коффи, тоже грандиозными игроками мирового уровня с сумасшедшим мастерством. Гретцки идеально чувствовал момент, когда отдать, а те — когда оказаться перед воротами.

Их взаимопонимание было фантастическим, а нам надо было не только не позволить отдать этот пас, но и вовремя подчистить, если вратарь отбивал первый бросок. В прямые обязанности и защитников, и центрального нападающего входила эта подстраховка. Но мы тоже были не лыком шиты! И наши крайние нападающие должны были ко всему этому подходить очень скрупулезно, создавать очень плотный квадрат, чтобы не позволять их защитникам, тому же Коффи, подключаться и бросать.

— Вы же Коффи на банкете после очередного золота чемпионата мира подарили свою золотую медаль?

— Было, ха-ха! То ли в 89-м, то ли в 90-м. Коффи меня тогда потряс. Я увидел игрока, который не катался, а порхал по льду. Он и атаки успевал завершить, и в защиту вернуться. Пол небольшого роста, но не давал большим соперникам находиться на пятаке, подкатывался к ним всегда вовремя. Уникальный игрок! Увидев его, я испытал ощущения, как в детстве, когда наблюдал за такими людьми, как, допустим, Анатолий Фирсов. Вот и возник порыв подарить медаль.

— А вы «воровали» у Гретцки это открытие с пасами из-за ворот?

— Скажу чуть иначе: пользовались этими наработками. Ведь в чем прелесть игры из-за ворот? Он оттуда видит партнеров, а его мастерство и чувство ритма позволяют отдавать этот золотой пас. И представьте, каково вратарю, который должен следить и за теми действиями, которые выполняет Уэйн, и за теми, кто туда накатывается!

— Гретцки всегда очень хорошо относился к советским хоккеистам. Был дома у Владислава Третьяка в Москве, а первая пятерка — у него в гостях.

— Да, ему нравилась манера нашей игры. Мне у него бывать не довелось, к сожалению. А это приглашение стало, я бы сказал, спортивно-политическим ходом, весомым и классным. И то, как он повел себя по отношению к Саше Овечкину и его рекорду, тоже говорит о его величии и уме. На льду он никогда тебя не провоцировал. Виктор Васильевич часто ставил мою пятерку против его, и это был очень корректный игрок. У него была клюшка с особым крюком, она есть у меня дома. Как-то на Кубке Канады получилось обменяться...