Быков не исключил возвращения в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил вероятность возвращения в национальную команду.

«Очень приятно, что наши болельщики помнят те матчи сборной, которые приносили им, игрокам и тренерам положительные эмоции от результатов. Я и мои коллеги имели возможность работать на благо нашего хоккея, старались добиваться положительных результатов и продолжать творить победную историю нашего хоккея.

Спортивные чиновники должны формировать тренерский штаб. Думаю, в командах нашей лиги достаточно квалифицированных специалистов для работы в сборной России, которые могли бы подготовить команду к международным соревнованиям, в том числе к Кубку мира 2028 года.

Готов ли я вернуться в сборную Россию, если поступит предложение? Предложение от функционеров ФХР обяжет к размышлению. И будет принято то или иное решение! Я не сторонник спекулировать на эту тему, потому что для меня, как и для болельщиков, она очень чувствительная. Вне зависимости от моего положения, я был и остаюсь истинным болельщиком нашей сборной. Желаю только побед во всех соревнованиях!» — заявил Быков Legalbet.ru.

Быков возглавлял сборную России по хоккею в качестве главного тренера с 2006 по 2011 год. За это время национальная команда под его руководством дважды становилась чемпионом мира — в 2008 и 2009 годах.