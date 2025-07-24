Быков назвал лучшего партнера в своей игровой карьере

Знаменитый хоккеист Вячеслав Быков в интервью «СЭ» рассказал об игре вместе с постоянным партнером по звену Андреем Хомутовым.

— Кстати, вы с Хомутовым поддерживаете отношения? До определенного момента были лучшими друзьями, но потом по каким-то причинам у вас общение практически прекратилось.

— Очень редко, на каких-то общих мероприятиях. Каждый пошел своей дорогой, погрузился в свои заботы, занялся своими детьми и внуками. Но при этом я счастлив, что судьба свела меня с Андреем и что я играл с ним. Это мой самый классный партнер за всю карьеру. Это большая радость и счастье — иметь такого партнера и до конца карьеры играть вместе.

— Как вы с Хомутовым, кстати, стали играть вместе? Это произошло сразу после того, как вы перешли в ЦСКА из «Трактора»?

— Нет. Сначала Тихонов поставил меня с Мишей Васильевым и Сашей Герасимовым. А Андрей играл с Виктором Жлуктовым и, по-моему, Сергеем Капустиным.

— Нет, Капустин уже был в «Спартаке».

— Но со Жлуктовым — точно. А потом из-за чьей-то травмы — то ли Васильева, то ли Герасимова, сейчас затрудняюсь сказать, — нас объединили с Андреем. И как-то с первых же тренировок и игр возникла «химия». Тогда в ЦСКА вообще собралась молодежь, которая стремилась забраться на кратер этого вулкана, покорить эту гору. На каждой тренировке было очень интересно! Играли всегда на интерес, и никто не хотел уступать.

— Читал, что, когда уже во второй половине 80-х на тренировках первое звено играло со вторым, ларионовское — с быковским, вы даже чаще выигрывали.

— Сказать, что прямо чаще, это было бы слишком надуто с моей стороны. Но подергивали мы их хорошо. Спокойно жить не давали. Хоть тренеры и не знали, на какой интерес мы играли, когда Тихонов в конце тренировок давал нам возможность выйти друг против друга.

— А на какой?

— Нет, с моей стороны это будет неправильно. Потому что это был интерес не совсем спортивного плана, ха-ха. Но в этих зарубах мы друг друга вытягивали на другой уровень.

— Михаил Васильев рассказывал, что вашу тройку Тихонов всегда называл «бычки». «Бычки, на лед!»

— Так и было. Потому что все звенья в нашей традиции было называть по фамилии центрфорварда, да и были мы, кроме Валеры Каменского, быстрыми, маленькими и упрямыми.

— Каменский сразу пришел на место Васильева?

— Нет, был еще какой-то поиск. Виктор Васильевич имел тенденцию пробовать разные варианты. Только с пятеркой Ларионова все сразу получилось так хорошо, что определился с ней раз и навсегда. Какие уж тут поиски, если они рвали всех?