Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, чего ждет от турнира CIBC Canada Russia Series.

— Суперсерия — важный и тяжелый с точки зрения перемещений турнир, — цитирует официальный сайт ФХР Брагина. — Будет полезно посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. Параллельно с Суперсерией пройдет и финский этап Турнира четырех наций. У сборной одна задача — побеждать в каждом соревновании, поэтому постарались сделать составы максимально сбалансированными.

Провели консультации со штабом сборных, скаутской и аналитической службой — и в итоге удалось распределить игроков равномерно. В каждой команде будут свои лидеры, всем кандидатам есть, что доказывать. Рассчитываем, что все они покажут максимум своих возможностей. Суперсерия — престижное соревнование, но мы не разделяем турниры по степени значимости, будем постоянно на связи с коллегами.

Главным тренером состава, который сыграет в Финляндии, будет Юрий Бабенко, ему поможет Сергей Голубович. Оба хорошо знают игроков, после завершения турниров обсудим все, что увидели, и начнем формировать расширенный список на подготовку к молодежному чемпионату мира.