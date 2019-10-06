Борис Михайлов: «В детстве болел за «Спартак»

Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— А болели вы в детстве за ЦДКА?

— Нет. В нашем дворе было два коллектива — один болел за «Спартак», другой за «Динамо». Мишаков был динамовцем...

— А вы?

— Я болел за «Спартак». Первый раз в жизни пошел на футбольный матч «Спартак» — «Динамо». Мы купили билеты, под мостом меня чуть не задавили — Женька спас. А уже когда я год отыграл в «Локомотиве», Всеволод Бобров, который в то время тренировал спартаковцев, пригласил меня в команду. Я даже заявление написал.

Но главный тренер «Локомотива» Анатолий Кострюков и его помощник Николай Карпов меня отговорили. Я остался, и, поскольку у нас с женой Татьяной родился сын, мне на 6-й Кожуховской дали однокомнатную квартиру. А через год после предложения «Спартака» оказался в ЦСКА... (Игорь Рабинер)

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