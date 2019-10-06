Борис Михайлов сравнил Тарасова и Тихонова

Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Можете сравнить по тренерским качествам Тарасова и Тихонова? Все же вам довелось поиграть у обоих.

— Есть великий тренер Тарасов, а есть выдающийся тренер Тихонов.

— Вячеслав Фетисов как-то сказал мне: «Считаю, Виктор Васильевич некорректно поступил по отношению к Борису Петровичу, когда тот был капитаном ЦСКА. Как пацана его на полгода на лавку посадил, после чего Михайлова проводили из хоккея».

— Не хочу на эту тему разговаривать. (Пауза) Скажу лишь то, что был не настолько плох, чтобы он меня не ставил. А не ставил он меня из-за своих личных амбиций. Это все произошло после Олимпиады в Лейк-Плэсиде, когда нам все, начиная с руководства, дырки в лацканах пиджаков заранее сделали. И самим нам, когда надо было напрячься, после разгромных побед над сборной США в товарищеских матчах перед Играми в подсознании сидело: все равно мы их обыграем. А они вышли совсем другие, да еще и Третьяка поменяли, что я до сих пор считаю грубейшей ошибкой...

— Виктор Васильевич и сам эту ошибку признавал.

— Как сейчас помню, мы сидели и говорили друг другу: «Он что, хочет, чтобы мы проиграли, что ли?!» На результат повлияло все — и наш психологический настрой, и тренерского состава, и замена Третьяка. (Игорь Рабинер)

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