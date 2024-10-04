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Михайлов — о юбилее: «В душе мне чуть-чуть за шестьдесят»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, которому 6 октября исполняется 80 лет, в интервью «СЭ» рассказал о предстоящем юбилее.

— Накануне 70-летия вы говорили: «В душе мне чуть-чуть за пятьдесят». А сейчас сколько?

— Ха! Чуть-чуть за шестьдесят.

— Блестящий ответ, Борис Петрович.

— Да я вообще о возрасте не думаю. Живу и живу. Радуюсь каждому дню, общению с приятными людьми, которые меня окружают. С удовольствием приезжаю на матчи ЦСКА, смотрю хоккей, участвую в клубных мероприятиях. У меня и выходных-то нет!

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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