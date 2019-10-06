Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Во время ваших многочисленных приездов на игры в Северную Америку вас когда-нибудь пытались выманить в НХЛ? — посреди разговора о Суперсерии-72 интересуюсь у Михайлова.

— А как же! После первого матча Суперсерии, выигранного нами в Монреале, мы переехали в Торонто, и ко мне подошел хозяин «Мэйпл Ливз» (Харольд Баллард, — Прим. И.Р.). Переводчиком тогда был не Всеволод Кукушкин, а Виктор Хоточкин из федерации хоккея СССР, высокий парень, который потом много лет работал в Олимпийском комитете. Он мне и перевел слова владельца «Торонто», который предложил мне миллион долларов в год. И сказал: «Хоть завтра надевайте форму».

— «В зобу дыханье сперло»?

— Это же надо было убегать. А у нас такого и в мыслях не было. Хотя, когда уже прошло время, и спустя годы после этих игр 1972 года наше государство стало более открытым, я подумал: «Конечно, хотелось бы попробовать». Но было уже поздно. Мечта так и осталась мечтой.

— Разрушаете стереотипы! Считается, что тот владелец «Торонто» был жутким антисоветчиком. Он ведь даже много лет не позволял проводить в своем дворце игры клубных суперсерий. А тут, оказывается, вам контракт предложил.

— Может, он обиделся на мои слова? (смеется) Потому что, когда он предложил мне контракт, ребята говорят: «Отвечай!» И я ответил: «Мы — советские миллионеры!» Баллард отреагировал так: «Извините, я ошибся». И ушел. (Игорь Рабинер)

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