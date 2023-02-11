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Сегодня, 00:30

Борис Майоров рассказал, что Александр Якушев не общается с ним уже 22 года

Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Якушев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал о давнем конфликте с другой легендой красно-белых — Александром Якушевым.

— С Якушевым вы так и не помирились?

— А я с ним и не ругался, никаких концов не обрубал. Объясниться готов в любое время. Но... Уже 22 года он со мной не общается. Даже не здоровается. При встрече демонстративно проходит мимо. Ну и ладно, я без него проживу.

Якушев и Майоров вместе выступали за «Спартак» и сборную СССР.

Февраль 1964 года. Москва. Юные хоккеисты встречают олимпийских чемпионов Инсбрука. В&nbsp;центре&nbsp;&mdash; Борис Майоров. «Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85

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