Борис Майоров рассказал, что Александр Якушев не общается с ним уже 22 года

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал о давнем конфликте с другой легендой красно-белых — Александром Якушевым.

— С Якушевым вы так и не помирились?

— А я с ним и не ругался, никаких концов не обрубал. Объясниться готов в любое время. Но... Уже 22 года он со мной не общается. Даже не здоровается. При встрече демонстративно проходит мимо. Ну и ладно, я без него проживу.

Якушев и Майоров вместе выступали за «Спартак» и сборную СССР.