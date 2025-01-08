Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 07:35

Майоров: «Не очень верю в эти заявления Тардифа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Не очень верю в эти заявления. Абсолютно уверен, что пока СВО не кончится, никакого допуска не будет. Такова на сегодняшний день позиция ИИХФ, которую возглавляет Тардиф. Более того, недавно состоялся конгресс, на него хотели поехать представители нашего хоккея, но им отказали. О чем тогда можно говорить? Все это просто слова. Тардиф хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается», — цитирует «ВсеПроСпорт» Майорова.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
Сборная России по хоккею
Борис Майоров
Люк Тардиф
Читайте также
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Чемпионка мира Фрайтаг вместо призовых за победу получила шампунь и полотенце
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Васильев: «Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов в принципе»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости