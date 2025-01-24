Бобби Кларк вспомнил о впечатлениях от Москвы и СССР в 1972 году

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о впечатлениях от Москвы и Советского Союза во время Суперсерии-1972 и рассказал, какой сувенир оттуда у него сохранился до сих пор.

— Какие у вас по той поездке остались самые яркие воспоминания о Москве и Советском Союзе в целом?

— Москва мне понравилась. Тихо, чисто, люди очень дружелюбные. Можно было гулять и ходить куда хочешь. Может, не так красочно, как тогда в американских городах, но люди были потрясающими. Еще, помню, мы ходили в цирк. Моя жена хотела на балет, но мне это просто было неинтересно.

— Одевались ли советские люди непривычно для вас?

— Может, их одежда и выглядела менее нарядной. Думаю, у них возможности были намного меньше, чем у нас. Моя жена, а позже и жены других игроков давали нам колготки, чтобы мы отдавали их детям и молодым девушкам. У них этого не было. Но при этом мне все казались счастливыми. Все дети точно были счастливы. Мы давали им немного жевательной резинки. С советскими детьми, которых мы видели на катке, у нас был отличный контакт.

— Фрэнк Маховлич рассказывал мне, что в гостинице вполовину обрезали стейки, которые вы привезли с собой из Канады.

— Все эти истории — чушь. Мы там были, чтобы играть в хоккей, черт возьми.

— Вы сохранили какие-то советские сувениры с той серии?

— Да. У нас были значки и прочее. А еще купили куклы, в которые входят шесть кукол меньше и меньше.

— Матрешки.

— Да, и одна такая есть у меня до сих пор!