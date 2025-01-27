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Бобби Кларк: «Третьяк нравился мне как человек. Хороший парень!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношениях с вратарем сборной СССР Владиславом Третьяком.

— Вратарь того ЦСКА Владислав Третьяк рассказал, что вы с ним как раз в 76-м подружились и подарили ему шикарный перстень с национальными символиками СССР и Канады, а также наручные часы. Более того, вы пригласили его к себе домой, а затем — в магазин одежды, где подарили ему классные вещи бесплатно. Что вы помните о том визите вратаря?

— Мне очень нравился Третьяк как человек. Он был чрезвычайно дружелюбным. Не помню, как мы познакомились, но он приходил ко мне домой, я знакомил его с женой. По-моему, у меня тогда только родился сын и у него был маленький ребенок. Но в любом случае я знал этот магазин, мы пошли туда, купили ему кое-какую одежду. И стали друзьями на расстоянии. Очевидно, что мы не могли видеться друг с другом очень часто, но он мне нравился. Хороший парень!

— Он и сейчас очень тепло о тех встречах вспоминает. Я прочитал слова, написанные в Зале хоккейной славы в Торонто, что до Суперсерии-72 никто в Канаде не знал Третьяка, но за те восемь игр он стал членом каждой канадской семьи.

— Все любят великих вратарей. И он был интересным по стилю голкипером, очень акробатичным. Из наших таким можно назвать только Тони Эспозито. Но большинство канадских вратарей тогда играли в стиле стендап. Кен Драйден стоял, не опускался на колени, но Третьяк, вероятно, изменил всю вратарскую игру. Они вместе с младшим Эспозито. Позже пришел Патрик Руа, далее — Мартин Бродер.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
Бобби Кларк
Владислав Третьяк
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