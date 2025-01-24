Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 08:45

Бобби Кларк: «Валерий Васильев налил мне стакан водки до краев. Так мы стали друзьями»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Васильев.
Фото ФХР

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношениях с хоккеистами сборной СССР.

— В 1976 году вы сдружились с Владиславом Третьяком, о чем он не раз рассказывал журналистам. А вы сами в интервью советскому журналу «Спортивные игры» в 1990 году упомянули о дружбе еще с двумя участниками Суперсерии-72 — Валерием Васильевым и Вячеславом Анисиным. Как она сложилась?

— Анисин был скаутом у нас в «Филадельфии» в течение многих лет. Так что у меня была возможность узнать его поближе. А Васильев был большим и жестким защитником. На его лице все время сияла широкая улыбка, у него были большие красные щеки. После окончания Суперсерии 1972 года Советы были у себя в раздевалке, мы — у себя, и он позвал меня, принес стакан примерно такой высоты (Кларк показывает высоту стандартного советского граненого стакана. — Прим. И.Р.) и налил обоим водки до краев. Я сделал небольшой глоток, но он покачал головой. Пришлось выпить весь стакан. После этого мы стали друзьями.

Бобби Кларк Валерий Харламов. «Извиняться мне не за что. Не хотел ломать Харламова — удар был обычной частью жестокой Суперсерии». Эксклюзив с Бобби Кларком

Сборная Канады по хоккею
Сборная СССР по хоккею
Бобби Кларк
Читайте также
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух беспилотников над Подольском
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бобби Кларк отказался извиняться за нанесенную травму Валерию Харламову

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости