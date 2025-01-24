Бобби Кларк отказался извиняться за нанесенную травму Валерию Харламову

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» отказался извиняться за удар клюшкой по лодыжке Валерия Харламова, приведший к перелому и заставивший советского нападающего пропустить седьмую игру и выступать через боль в восьмой.

— Джон Фергюсон, ассистент главного тренера, перед инцидентом с Харламовым якобы сказал вам от бортика: «Нужно ударить этого парня по лодыжке». Это правда? Он ведь даже сам это говорил.

— Нет. Джон просто защищал меня и пытался взять на себя вину за то, что я сделал. Мы были хорошими друзьями. Я поблагодарил его за это, но сказал: «Ты не обязан был это говорить». Что я сделал — то сделал.

— Была еще циничная шутка от Фила Эспозито в нашем разговоре: «Жалко, что Кларк не сделал это в первой игре».

— Ха, и я от него слышал то же самое!

— Скотти Боумэн сказал мне, что Харламов был далеко не единственным хоккеистом, которого так ударил Кларк. «Он был жестким игроком и делал то же самое в НХЛ». Как и Эспозито, утверждавший, что получал в лиге такие удары десятки раз, в том числе и от вас.

— Да, так и было. Ты должен пытаться победить, и это можно делать по-всякому.

— Как вы думаете, помогло ли Канаде отсутствие Харламова в седьмом матче и игра через боль в восьмом?

— Я так не думаю. И вообще мне не кажется, что наличие или отсутствие какого-то одного игрока могло поменять победителя в том матче, независимо от команды. Даже без Харламова Советы все еще были достаточно хороши, чтобы выиграть. Или, допустим, если бы у нас не было Ивана Курнуайе (сделавший счет 5:5 в восьмом матче. — Прим. И.Р.), это не помешало бы нам победить. Просто сложилось так, как сложилось.

— Я спрашивал советских игроков, извинились ли вы лично перед Харламовым или кем-то из них за тот удар, и они сказали: «Нет, никогда».

— Никогда. Так и есть.

— Может, готовы сделать это сейчас?

— Нет, не готов. За такую серию и все, что в ней происходило, не извиняются. Да, я ударил. Но меня это не беспокоило тогда, не беспокоит и сейчас. Извинения не нужны.