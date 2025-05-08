Дубль Плотникова принес «России 25» победу над Белоруссией

Команда «Россия 25» обыграла Белоруссию в заключительном матче «Тура сборной» — 3:1.

Игра прошла на «Минск-Арене». За российскую команду заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (дубль) и Владислав Леонтьев. Автором единственного гола белорусской сборной стал Александр Скоренов.

Россияне одержали первую победу над Белоруссией в рамках майского турнира.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. До этого «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).

Большой тур Сборной

Белоруссия — Россия 25 — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Плотников — 3 (И.В. Воробьев, Саморуков), 7:28 — 0:1. Леонтьев — 1 (Хайруллин, Григоренко), 21:24 — 0:2. Скоренов — 2 (Бокун, Сапего), 44:34 — 1:2. Плотников — 4 (Соркин, Мих. Воробьев), 46:44 — 1:3.

Вратари: Кульбаков (57:10) — Мишуров.

Штраф: 2 — 10.

Судьи: Гончаров, Шрубок.

8 мая. Минск. «Минск-Арена». 11995 зрителей.