8 мая, 21:57

Дубль Плотникова принес «России 25» победу над Белоруссией

Алина Савинова
Защитник сборной «Россия 25» Владислав Леонтьев и Иван Кульбаков в воротах.
Фото ФХР

Команда «Россия 25» обыграла Белоруссию в заключительном матче «Тура сборной» — 3:1.

Игра прошла на «Минск-Арене». За российскую команду заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (дубль) и Владислав Леонтьев. Автором единственного гола белорусской сборной стал Александр Скоренов.

Сергей Плотников.Ротенберг с четвертой попытки обыграл Квартальнова. Первая победа России над Белоруссией в турне сборных

Россияне одержали первую победу над Белоруссией в рамках майского турнира.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. До этого «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).

Большой тур Сборной

Белоруссия — Россия 25 — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Плотников — 3 (И.В. Воробьев, Саморуков), 7:28 — 0:1. Леонтьев — 1 (Хайруллин, Григоренко), 21:24 — 0:2. Скоренов — 2 (Бокун, Сапего), 44:34 — 1:2. Плотников — 4 (Соркин, Мих. Воробьев), 46:44 — 1:3.

Вратари: Кульбаков (57:10) — Мишуров.

Штраф: 2 — 10.

Судьи: Гончаров, Шрубок.

8 мая. Минск. «Минск-Арена». 11995 зрителей.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Так то второй матч тоже надо было брать...

    09.05.2025

  • В любой победе всегда есть работа тренера...уровень тренера это уже как бы другое...

    09.05.2025

  • Ru5

    какой смысл обсуждать игру 25 состава сборной России в ничего не значащем матче...

    09.05.2025

  • Автогол

    три проиграли, одну выиграли. 25-3+1=23.

    08.05.2025

  • Сергей Васин

    ротенберг набрался опыта,теперь может тренировать любую детскую команду.

    08.05.2025

  • IQ-87%

    И бются в истерике от собственного бессилия

    08.05.2025

  • наконец то с 4 попытки была повержена великая Белоруссия

    08.05.2025

  • IQ-87%

    Надеюсь мне больше непридется об этом напоминать

    08.05.2025

  • IQ-87%

    Даже приятно признание своего скромного вклада в такой нужный процесс-надеюсь под музыку соответствующего коллектива

    08.05.2025

  • Pavel D

    Очень жаль игроков. Они теряют веру в себя, в команду, в страну при таком отношении (назначении тренеров в сборной)

    08.05.2025

  • Dexterous

    я просматриваю в вашем комментарии подозрительные параллели. Превентивно бы расстрелять Вас! но потом оправдать - мы же не звери. С уважением, подполковник Зверев.

    08.05.2025

  • Gordon

    Был бы я Канадой, проиграл бы просто рали прикола :))))

    08.05.2025

  • Пан Юзеф

    И это верно, ибо Роман Борисович не ошибается никогда.

    08.05.2025

  • IQ-87%

    Маленькое уточнение-над ошибками некоторых не совсем ответственных игроков и ни чего не понимающих писак и горе болельщиков

    08.05.2025

  • Путин-Лукашенко: -Слышь,ты заканчивай там глумиться. -Ладно,ладно.Сегодня проиграем.

    08.05.2025

  • Pavel D

    Есть кто-то не умеет ничего, то он, просто, обязан руководить сборной России по хоккею. Кто сможет превзойти эти достижения? Кто окажется настолько же не способным ни на что?

    08.05.2025

  • IQ-87%

    Свершилось -как раз к празднику -эта победа будет золотыми буквами вписана в биографию возрождающиися сборной страны и ее будущего бессменного тренера

    08.05.2025

  • tatarin

    Трудно удержать эти слёзы - слёзы умиления и слёзы гордости одновременно. (всхлипнул)

    08.05.2025

  • youareuseless

    Цирк Йозе Марино

    08.05.2025

  • Они идут тогда в зачёт сб.Белоруссии.1-3.Опять проиграли.

    08.05.2025

  • Pavel D

    Вся страна рыдает

    08.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Да быть того не может, наверняка опечатка

    08.05.2025

  • tatarin

    А может кое-кого сразу в Белый Дом?

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кого не сожжёт - того понаджигает.

    08.05.2025

  • Dexterous

    это хорошо! тем более папа - Лев Американский! думаю Роману понравится. правда от н скорее всего бцдет представлять себе что то из мультика про Короля-Льва. Роман Симбович!

    08.05.2025

  • Всех не сожжёт.

    08.05.2025

  • Dexterous

    Почему столько дизлайков?! Мы снова встали с колен. Отсосали 3 раза блин же. Порадоваться надо - Роман Сутенерович талант свой дарит стране, а тут дизлайки. Неблагодарные!

    08.05.2025

  • Сергей Васин

    Теперь можно и с канадой сыграть,до первой победы ротенберга.Боюсь,что канадцы столько матчей не выдержат и на ...дцать первом матче сами проиграют.

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Время вялить гуся для Маэстро.

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Будет вам белый дым. Роман Борисович будет сжигать комментарии недоброжелателей, пишущих из-за рубежа.

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сергею Плотникову 34 года, поэтому его голы за сборную России 25 идут вне зачёта. Так что ничья 1:1 получается. Что тоже почётно после трёх поражений подряд.

    08.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Благодаря этой победе Ёзе получил должность главного тренера России 26.

    08.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ни одна сборная России не вызывает столько отвращения

    08.05.2025

  • В конце мая пройдёт совет директоров СКА.Жду белый дым.

    08.05.2025

  • Nord Ostovsky

    главное не победа а участие!

    08.05.2025

  • tatarin

    Упорство и труд - злопыхатов сотрут! Проведена колоссальная работа над ошибками, реализован комплекс корректирующих мероприятий, пересмотрены стратегия и тактика игры и результат не заставил себя ждать! Браво, Маэстро! Аплодирую стоя.

    08.05.2025

  • Gordon

    :)))))))))))

    08.05.2025

  • Gordon

    Ну вот! Может же!!! Пусть все, кто не верил в Романа Борисовича, сегодня рыдают!!!

    08.05.2025

  • vvg1908

    МАТЧ ТВ дно пробивает......

    08.05.2025

  • Vecais

    Реэюме по итогам: Нельзя играть в красной форме. Соперника это сильно раздражает.:stuck_out_tongue_winking_eye:

    08.05.2025

  • Сергей Чернов

    Чудо-тренер утер всем нос, он доказал, что он лучший ,на планете Земля.

    08.05.2025

  • -Роман Борисыч,избрали нового папу! -Как это? И кто у меня теперь папа????!

    08.05.2025

  • Врн36

    Иногда даже после победы, и сказать . Вот так опустили наш хоккей

    08.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Американский теннисист Витас Герулайтис 16 раз проиграл своему знаменитому соотечественнику Джимми Коннорсу. В дальнейшем, обыграв его, Витас заявил: - И пусть это будет всем уроком! Никто не может выиграть у Витаса Герулайтиса семнадцать раз подряд!.. И пусть это будет всем уроком! Никакая Белоруссия не может выиграть у Романа Борисовича Ротенберга четыре раз подряд!.. Но это не точно.

    08.05.2025

  • МаратХ

    В Ватикане выбрали нового папу римского, а у нас Роман Борисович вернул в Минске титул лучшего тренера вне НХЛ

    08.05.2025

  • Сергей Васин

    Команда «Россия 25» обыграла Белоруссию в заключительном матче «Тура сборной» — 3:1,но проиграла тур с таким же счётом.ПОЗОР 'ВЕЛИКОМУ КОМБИНАТОРУ" ВРОТТЕНБЕРГУ.

    08.05.2025

  • Пан Юзеф

    Победу сборной России принесла вдумчивая, грамотная и своевременная работа на ошибками Романа Борисович Ротенберга, а не дубль какого-то Плотникова.

    08.05.2025

