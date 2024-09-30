Baza: игрокам «Тафгая» назначили запрет определенных действий после драки во время матча

Двум игрокам команды «Тафгай» назначили запрет определенных действий после драки во время матча с хоккеистами из сборной управления ФСБ, сообщает Телеграм-канала Baza.

Инцидент произошел весной 2024 года в Биробиджане. После матча пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира объявили о дисквалификации хоккеистов.

Сообщалось, что 13 июня на хоккеистов возбудили уголовное дело уже по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы