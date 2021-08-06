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«Автомобилист» победил «Трактор» в овертайме на турнире в Сочи

17:21
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«Автомобилист» победил «Трактор» в овертайме на турнире Sochi Hockey Open.

Основное время закончилось со счетом 3:3. В овертайме удачливее были игроки из Екатеринбурга.

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Sochi Hockey Open

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Стась — 1 (Фатеев), 13:00 — 1:0. Ткачев — 2 (Калинин, Пулккинен), 24:16 — 2:0. Мэйсек — 1 (Принс), 38:18 — 2:1. Принс — 1 (бол., Спунер, Да Коста), 41:04 — 2:2. Тертышный — 2 (Седлак, Абрамов), 51:37 — 3:2. Щемеров — 1 (Гуркин), 52:15 — 3:3. Мэйсек — 2 (бол., Спунер, Василевский), 60:29 — 3:4.

Вратари: Мыльников — Галкин.

Судьи: Белов, Фатеев.

6 августа. Сочи. ДС «Большой».

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Иван Шитик все материалы автора

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