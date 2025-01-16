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Сегодня, 12:50

Анохин рассказал, что игроков «Славутича» полностью устраивает арена в Смоленске

Камила Абдурахманова
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Губернатор Смоленска Василий Анохин рассказал, что ледовая площадка дворца спорта «Юбилейный» в регионе полностью устраивает хоккеистов «Славутича».

«Команда ко всему этому имеет доступ. С точки зрения глубины подготовки к матчам дворец спорта «Славутич» устраивает полностью», — сказал Анохин ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что в спорткомплексе «Юбилейный» есть все нужное для занятий: оборудование для тренировок на льду, тренажеры, спортивный зал и бассейн.

В 2010 году в Смоленске основали хоккейный клуб «Славутич». Тогда же открылась детско-юношеская хоккейная школа. Клуб начал выступать в Российской хоккейной лиге. Но из-за уменьшения финансирования в 2017 году он не смог продолжить играть на профессиональном уровне.

В 2024 году клуб восстановили. Сейчас это единственный российский хоккейный клуб, который играет в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии.

Источник: ТАСС
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