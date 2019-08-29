«Амур» переиграл чешский «Мотор» в товарищеском матче

«Амур» провел товарищеский матч против чешского клуба «Мотор». Команда из Хабаровска победила соперника со счетом 4:0.

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Товарищеский матч

«Мотор» (Ческе-Будеевице) — «Амур» (Хабаровск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Капитуров — 3 (Горшков), 4:36 — 0:1. Руденков — 4 (Капитуров), 37:01 — 0:2. Витасек — 2 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 50:39 — 0:3. Капитуров — 4 (Руденков, Витасек), 57:23 — 0:4.

Вратари: Клоучек — Лангхамер.

29 августа. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.