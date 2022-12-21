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Сегодня, 19:25

Жамнов — о возможной отставке с поста тренера сборной России: «Самому смешно от такой информации»

Жамнов заявил, что ему смешно от информации о возможной отставке с поста тренера сборной России
Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги встречи с тренерским советом Федерации хоккея России (ФХР) после Кубка Первого канала.

«Я остаюсь в сборной. Тренерский совет обсуждал Кубок Первого канала. Никаких отставок, ничего. У меня есть контракт до конца сезона. Самому уже смешно становится от такой информации», — сказал Жамнов «СЭ».

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
ФХР
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