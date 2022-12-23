Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался о своем будущем в национальной команде.

— Есть уверенность, что вы повезете команду на ближайший чемпионат мира или Кубок мира?

— Нет, такой уверенности, конечно, нет. Контракт подписан до конца сезона. Что будет дальше, решит ФХР. Но я уверен, что тренеру, который придет после меня, собранная нами информация поможет в будущем.