Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 12:00

Жамнов — о будущем в сборной: «Тренеру, который придет после меня, поможет собранная нами информация»

Жамнов высказался о своем будущем в сборной России
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Жамнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался о своем будущем в национальной команде.

— Есть уверенность, что вы повезете команду на ближайший чемпионат мира или Кубок мира?

— Нет, такой уверенности, конечно, нет. Контракт подписан до конца сезона. Что будет дальше, решит ФХР. Но я уверен, что тренеру, который придет после меня, собранная нами информация поможет в будущем.

Тренеры сборной России Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов и&nbsp;Сергей Федоров. «В поражении сборной виноваты мы все». Главный тренер Жамнов — о работе на КПК и жизни в изоляции

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
1
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Марочко: Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряков — об игре за сборную России: «Не буду скрывать: волнение присутствовало»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости