Жамнов — о будущем в сборной: «Тренеру, который придет после меня, поможет собранная нами информация»
Жамнов высказался о своем будущем в сборной России
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался о своем будущем в национальной команде.
— Есть уверенность, что вы повезете команду на ближайший чемпионат мира или Кубок мира?
— Нет, такой уверенности, конечно, нет. Контракт подписан до конца сезона. Что будет дальше, решит ФХР. Но я уверен, что тренеру, который придет после меня, собранная нами информация поможет в будущем.
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