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7 февраля 2025, 17:07

Морозов — о решении ИИХФ по сборной России: «Без наших звезд турниры не имеют такой ценности»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал новое решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России на международные турниры.

— Не мы принимаем это решение. Конечно, мы понимаем, что без российских звезд и нашей сборной эти турниры не имеют такой ценности и не такие значимые для участников. Побеждают на мировых аренах среди лучших. А когда не участвует сборная России, то не все лучшие собраны в турнирах.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду к участию в чемпионате мира-2026. Позднее федерация сообщила, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026.

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Алексей Морозов (хоккей)
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