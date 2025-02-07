Морозов — о решении ИИХФ по сборной России: «Без наших звезд турниры не имеют такой ценности»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал новое решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о недопуске сборной России на международные турниры.

— Не мы принимаем это решение. Конечно, мы понимаем, что без российских звезд и нашей сборной эти турниры не имеют такой ценности и не такие значимые для участников. Побеждают на мировых аренах среди лучших. А когда не участвует сборная России, то не все лучшие собраны в турнирах.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду к участию в чемпионате мира-2026. Позднее федерация сообщила, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026.