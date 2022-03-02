Кудашов: «Шанс попасть на молодежный чемпионат мира у этого поколения утерян»

Старший тренер сборной России по хоккею и главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о санкциях в адрес отечественного спорта.

«Непросто подобрать правильные слова. Все это, конечно, очень неприятно. Принято говорить, что спорт вне политики, но теперь уже что есть, то есть. Сейчас не думаю о случившемся, поскольку занят подготовкой «Динамо» к плей-офф КХЛ. Надо жить дальше. Тем более мы не знаем, сколько эти санкции продлятся. Но одно могу сказать точно: жаль хоккеистов. И взрослых, которые не поедут на ближайший чемпионат мира. Хорошо, что у некоторых из них сейчас хотя бы была Олимпиада. А что говорить о молодых парнях? Они лишены молодежного и юниорского ЧМ.



Особенно обидно за парней 2002 года рождения, которые два года назад потеряли ЮЧМ из-за пандемии, два месяца назад с их участием не был доигран МЧМ из-за странного регламента. Была надежда, что этот МЧМ по новой сыграют летом, но теперь и шанс туда попасть у этого поколения утерян», — приводят «Известия» слова Кудашова.

В понедельник совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.