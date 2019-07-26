Алексей Кудашов: "Построили вертикаль тренировочного процесса"

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал об итогах встречи с главой Министерства спорта Российской Федерации Павлом Колобковым.

"Мы построили вертикаль тренировочного процесса, – приводит слова тренера официальный сайт Минспорта. – И юниорские, и молодежная команды контролируются основной сборной. Они тренируются по единой системе, они играют в одинаковый хоккей и они стараются иметь одинаковую философию с национальной командой, – пояснил Алексей Кудашов. – У нас уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Будем следить за их развитием".

Напомним, что Кудашов возглавил сборную России в июне этого года. На этом посту, как и посту главного тренера СКА, он сменил Илью Воробьева.