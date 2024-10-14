Касатонов — о первой половине 90-х: «Ранняя Россия — такси не вызвать. С Фетисовым и Буре поймали «Запорожец» с гаишником за рулем»

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» вспомнил момент из поездки сборной российских звезд хоккея по стране во время локаута 1994 года.

— В НХЛ случился локаут, и сборная российских звезд лиги поехала на гастроли по России. В той гала-сборной, которая должна была, но так никогда и не сыграла на крупнейших турнирах в девяностые, была не только наша пятерка в полном составе, но и Могильный, Федоров, Буре — суперзвезды нового поколения. Какими же они молодцами себя в той поездке проявили, насколько же нас уважали!

Не забуду, как после той поездки Паша Буре затащил нас со Славой к себе в гостиничный номер в «Балчуге». Ситуация была абсолютно сюрреалистичная. Поздний вечер, ранняя Россия, такси ни поймать, ни заказать. В итоге мы поймали... «Запорожец»! Да еще и с гаишником за рулем. Каким-то невероятным образом в эту крохотную машинку залезли шесть человек, среди которых — Фетисов, Буре и я. А потом в «Балчуге» мы сидели и говорили. Нет, о полном примирении речи не было, но эти вещи начали сближать. Мы же столько прошли — и потихоньку начало приходить осознание этого.