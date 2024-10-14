Касатонов: «Я не готов был пожертвовать своей благодарностью Тихонову за все, что он для меня сделал»

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал подробности знаменитого конфликта в советском хоккее конца 1980-х между ведущими хоккеистами во главе с Вячеславом Фетисовым и главным тренером Виктором Тихоновым, в котором он оказался единственным игроком ведущей пятерки ЦСКА и сборной СССР, отказавшимся от противостояния с тренером.

— В тот период и между вами с Фетисовым наступило многолетнее, мягко говоря, охлаждение. Как тебе теперь кажется, ты был в чем-то неправ?

— Нет. У каждой стороны была своя правда. Мое решение не пойти за Славой объяснялось одним: я не хотел вступать в жесткую конфронтацию с Тихоновым, потому что этот человек для меня столько сделал! И клуб тоже. Я понимал: все, чего добился, случилось благодаря Виктору Васильевичу, который был не только моим тренером, но и учителем. Я не мог ради возможности побыстрее уехать в НХЛ пожертвовать своей благодарностью ему. Так меня воспитали. А у Тихонова была своя позиция как у тренера ЦСКА и сборной: ему нужно было продолжать выигрывать, а для этого требовалось время на перестройку команды.

У меня к Фетисову охлаждения не было, и против него меня никто не настраивал. Я никого не предавал, как бы кто-то ни пытался выставлять меня в таком свете. Для меня противостояния не было, просто на одной чаше весов стоял Слава со своей целью, а на другой были я и моя жизнь. А еще был тренер, которого я уважал. Я просто остался самим собой.

— Можно ли было избежать того конфликта?

— Мне кажется, были люди, заинтересованные в том, чтобы нас разъединить. Вот смотри — Слава и Игорь дали большие интервью, а мне такую возможность изложить свою позицию не предлагали. Хотя вроде бы тоже — не последний человек. Это лишний раз подтверждает, что меня в тот момент сознательно отрезали от Славы и всей пятерки.

Подтвердилось это и в истории с письмом-ультиматумом, направленным в Управление футбола и хоккея Госкомспорта СССР, которое подписали Макаров, Ларионов, Крутов, Быков, Хомутов и Каменский. Суть его сводилась к одной фразе: «Если не возьмете Фетисова на чемпионат мира, и мы туда не поедем». Тихонов не хотел брать в Швецию капитана, отстраненного от команды и тренировавшегося на катке фабрики «Сакко и Ванцетти».

Мне подписать никто ничего и не предлагал. Я узнал о письме, уже когда оно было обнародовано, меня выдавливали из той ситуации, чтобы сделать из меня коммуниста, тихоновца и предателя. Один такой должен был быть, иначе сюжет какой-то не драматургический получался. Особенно учитывая мои отношения со Славой. Как эффектно прозвучали слова: «И только Касатонов, когда-то лучший друг Фетисова, письмо не подписал!» Забыли только упомянуть, что мне даже шанса сделать это не дали.

Потом была программа «Взгляд», где вся наша пятерка, кроме меня, в прямом эфире об этом письме рассказывала. Ее смотрела вся страна. После какой-то игры мы поехали на базу, а ребята — на телевидение. Но в том-то и дело, что меня никто туда тоже не приглашал. Кто-то, как мне потом рассказывали, бросил фразу: мол, он все равно не поедет. Возможно, понимая, что в эфире я бы не встал на сторону Славы в той мере, в какой остальные ребята.

С моей стороны сейчас дешево бить себя кулаком в грудь и кричать, что я точно поехал бы. Но думаю, что да. Пусть у нас разные взгляды, но если бы мне предложили поехать и высказаться, почему нет? В любом случае Фетисов был нашим лидером и заслужил право играть на чемпионате мира. «Резать» его — не вариант. Он-то хотел сыграть в Стокгольме! Справедливость в спорте состоит в том, чтобы играли лучшие. Это я сказал бы точно.

После «Взгляда» у нас была встреча с Вячеславом Колосковым, главой Управления футбола и хоккея Госкомспорта СССР. Он должен был принять окончательное решение об участии Фетисова в ЧМ-89. Перед ней меня вызвал Тихонов, сказал: «Ты не должен туда идти». Но вот тут я уже ответил: «Пойду и буду с ребятами. Считаю, что, какие бы отношения между вами ни были, это — хоккей, и ради команды Слава должен играть. Он заслуживает этого».

Пришел на собрание, когда меня пригласили, высказал свое мнение: я — за то, чтобы Фетисов играл на чемпионате мира. Не говорил, что поддерживаю его позицию — только что он должен играть. Туда вызвали не всю команду, а только четверых партнеров Славы по пятерке, и когда меня все-таки куда-то позвали, я высказался за Фетисова, а не против. Это — факт. В итоге Колосков урегулировал конфликт, и Тихонов не стал идти в своей обиде до конца. Для результата это решение оказалось правильным. Слава в Швеции-89 был капитаном, мы взяли золото, выиграв все до единого матчи, а Фетисов получил титул лучшего защитника. Несмотря на «подготовку» с работягами с «Сакко и Ванцетти». И в том, что он будет готов, сомнений не было.