Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

11 октября, 21:35

Касатонов рассказал об экипировке советских времен: «Как Харламов играл в волшебный хоккей такими клюшками?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Великий защитник Алексей Касатонов, которому 14 октября исполнится 65 лет, в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал об экипировке и быте хоккеистов ЦСКА советских времен.

— Экипирован тот ЦСКА был лучше других клубов?

— Я наивно думал, что будет так. Сейчас как приеду — и мне выдадут форму, клюшки, экипировку «Купер», ССМ... А мне дали ношеные коньки Сергея Гимаева, которые были на два размера больше, чем нужно. «Адидас», кататься в котором было невозможно. Они придумали красивый дизайн с желтыми ботинками, со стороны посмотришь — залюбуешься. Вот только катаешься в этом, как корова на льду. Полгода в них играл. Потом попал на турнир «Известий», где опытнейший Геннадий Цыганков, взявший меня в ЦСКА под опеку, отдал мне свои старые коньки «Бауэр» — и более легкие, и по размеру ближе. Играли кто в чем! Только после Кубка Вызова 1979 года, куда я поехал запасным, мне новые коньки оставили.

А клюшки? Вплоть до моего отъезда в НХЛ даже на уровне сборной мы с ними мучились. В СССР их не делали, а из-за границы привозили редкий отстой по каким-то левым контрактам, заключенным не клубами, а на каком-то более высоком уровне. В итоге мы в поездках за океан что-то добывали, у кого-то меняли. Не представляю, как Харламов или Макаров показывали волшебный хоккей, играя теми клюшками. Сегодняшними они бы со своим мастерством по сто голов за сезон забивали. Представляешь, до какой степени в другой мир с точки зрения экипировки я попал, когда в 30 лет поехал в «Нью-Джерси»?

Ни в коем случае не жалуюсь. Такой была наша реальная жизнь. И мы ее любили. По крайней мере, я. Да нет, все мы. Потому что, не любя что-то, делая из-под палки, никогда не выиграешь того, что выиграли мы. А главное — не будешь играть так красиво, как нам это удавалось.

— А на базе ЦСКА в Архангельском что за условия были?

— На шторах в номере, например, отсутствовали даже занавески. Жили мы всегда в номере с Фетисовым, и я мог ему только позавидовать: Слава спал в любом месте и в любом состоянии. А у меня все наоборот, заснуть, особенно днем, — проблема. В Архангельском и туалет был один на этаж. То, что в Новогорске ванные комнаты имелись в каждом номере, рассматривалось как роскошь.

Виктор Тихонов и&nbsp;Алексей Касатонов. «Тихонов вытащил меня из болота, и я выжил в аду его предсезонки. Не забуду, что он для меня сделал». Откровенный Алексей Касатонов

Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Популярное видео
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости