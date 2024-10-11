Касатонов рассказал об экипировке советских времен: «Как Харламов играл в волшебный хоккей такими клюшками?»

Великий защитник Алексей Касатонов, которому 14 октября исполнится 65 лет, в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал об экипировке и быте хоккеистов ЦСКА советских времен.

— Экипирован тот ЦСКА был лучше других клубов?

— Я наивно думал, что будет так. Сейчас как приеду — и мне выдадут форму, клюшки, экипировку «Купер», ССМ... А мне дали ношеные коньки Сергея Гимаева, которые были на два размера больше, чем нужно. «Адидас», кататься в котором было невозможно. Они придумали красивый дизайн с желтыми ботинками, со стороны посмотришь — залюбуешься. Вот только катаешься в этом, как корова на льду. Полгода в них играл. Потом попал на турнир «Известий», где опытнейший Геннадий Цыганков, взявший меня в ЦСКА под опеку, отдал мне свои старые коньки «Бауэр» — и более легкие, и по размеру ближе. Играли кто в чем! Только после Кубка Вызова 1979 года, куда я поехал запасным, мне новые коньки оставили.

А клюшки? Вплоть до моего отъезда в НХЛ даже на уровне сборной мы с ними мучились. В СССР их не делали, а из-за границы привозили редкий отстой по каким-то левым контрактам, заключенным не клубами, а на каком-то более высоком уровне. В итоге мы в поездках за океан что-то добывали, у кого-то меняли. Не представляю, как Харламов или Макаров показывали волшебный хоккей, играя теми клюшками. Сегодняшними они бы со своим мастерством по сто голов за сезон забивали. Представляешь, до какой степени в другой мир с точки зрения экипировки я попал, когда в 30 лет поехал в «Нью-Джерси»?

Ни в коем случае не жалуюсь. Такой была наша реальная жизнь. И мы ее любили. По крайней мере, я. Да нет, все мы. Потому что, не любя что-то, делая из-под палки, никогда не выиграешь того, что выиграли мы. А главное — не будешь играть так красиво, как нам это удавалось.

— А на базе ЦСКА в Архангельском что за условия были?

— На шторах в номере, например, отсутствовали даже занавески. Жили мы всегда в номере с Фетисовым, и я мог ему только позавидовать: Слава спал в любом месте и в любом состоянии. А у меня все наоборот, заснуть, особенно днем, — проблема. В Архангельском и туалет был один на этаж. То, что в Новогорске ванные комнаты имелись в каждом номере, рассматривалось как роскошь.