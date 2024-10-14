Касатонов: «В переговорах о переходе Фетисова в «Нью-Джерси» участвовал даже посол СССР в США. Но тогда ничего не получилось»

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о причинах появления знаменитого интервью Вячеслава Фетисова «Не хочу играть в команде Тихонова», опубликованного в «МК» в начале 1989 года и приведшего к отстранению капитана ЦСКА и сборной СССР на несколько месяцев.

— Этого интервью бы не было, если бы на клубной суперсерии той зимой успешно завершились переговоры о переходе Фетисова в «Нью-Джерси». Они были очень серьезными: в них участвовал не только генеральный менеджер «Дэвилз» Лу Ламорелло, но и Тихонов, и посол СССР в США Юрий Дубинин, который приехал в Нью-Джерси по приглашению Лу. Но вновь все закончилось ничем.

В поездке мы жили в одном номере, но подробностями Слава со мной делиться не хотел. Учитывая, что я тоже был задрафтован «Нью-Джерси» и, видимо, находился в чуть более отдаленных планах клуба, после игры ЦСКА с «Дьяволами» в их дворце в Ист-Рутерфорде (мы легко победили — 5:0) нас обоих забрали. Это было 2 января 1989 года. Повезли на скачки. Познакомили с хозяином клуба доктором Джоном Макмалланом, вели себя очень обходительно. Сделано все было абсолютно официально, с ведома наших руководителей. Но со мной переговоров по контракту не вели, поскольку, видимо, понимали: обоих ЦСКА точно не отпустит, это будет слишком большой удар по команде. А вот со Славой беседовали предметно, но в последний момент все опять сорвалось. И на эмоциях после возвращения Фетисов дал то интервью Петру Спектору.

Надо отдать ему должное: ни тогда, ни за полгода до того он не захотел в Америку убегать. Славиным требованием было, что он уедет официально как гражданин Советского Союза. Уже в середине нулевых в Штаты приезжала съемочная группа из России, которая записывала беседу с Ламорелло о нашей пятерке. Я на этом интервью тоже присутствовал, а мой сын его переводил. Наша встреча с Лу, глубоко уважаемым мною менеджером и человеком, получилась очень теплой, он дал доброе интересное интервью, причем рассказал ряд вещей, которых я не знал.

— Что именно?

— Оказывается, во время клубной суперсерии-1988/89 годов он предлагал Фетисову убежать из команды и остаться в Америке, а переводчиком во время этого разговора был Ларионов. Но Слава отказался. Я обо всем этом не имел никакого представления.

Уверен, повлиял на поведение и поступки Фетисова и отъезд Сергея Пряхина в «Калгари». Для него было оскорбительно, что первым уехал в НХЛ (более давнюю и случайную историю с Виктором Нечаевым не беру) игрок второго ряда. Получилось несправедливо. Это стало для Славы одной из последних капель, чтобы он повел себя еще более решительно и даже отчаянно. Пряхина отпустили в 25 лет, да он еще в тот год и Кубок Стэнли взял, хотя в плей-офф и не играл. А Славу, который принес столько славы стране, в 31 удерживали. Система сработала против себя, отпустив Пряхина и не отпустив Фетисова.