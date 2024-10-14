Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 00:30

Касатонов: «В переговорах о переходе Фетисова в «Нью-Джерси» участвовал даже посол СССР в США. Но тогда ничего не получилось»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о причинах появления знаменитого интервью Вячеслава Фетисова «Не хочу играть в команде Тихонова», опубликованного в «МК» в начале 1989 года и приведшего к отстранению капитана ЦСКА и сборной СССР на несколько месяцев.

— Этого интервью бы не было, если бы на клубной суперсерии той зимой успешно завершились переговоры о переходе Фетисова в «Нью-Джерси». Они были очень серьезными: в них участвовал не только генеральный менеджер «Дэвилз» Лу Ламорелло, но и Тихонов, и посол СССР в США Юрий Дубинин, который приехал в Нью-Джерси по приглашению Лу. Но вновь все закончилось ничем.

В поездке мы жили в одном номере, но подробностями Слава со мной делиться не хотел. Учитывая, что я тоже был задрафтован «Нью-Джерси» и, видимо, находился в чуть более отдаленных планах клуба, после игры ЦСКА с «Дьяволами» в их дворце в Ист-Рутерфорде (мы легко победили — 5:0) нас обоих забрали. Это было 2 января 1989 года. Повезли на скачки. Познакомили с хозяином клуба доктором Джоном Макмалланом, вели себя очень обходительно. Сделано все было абсолютно официально, с ведома наших руководителей. Но со мной переговоров по контракту не вели, поскольку, видимо, понимали: обоих ЦСКА точно не отпустит, это будет слишком большой удар по команде. А вот со Славой беседовали предметно, но в последний момент все опять сорвалось. И на эмоциях после возвращения Фетисов дал то интервью Петру Спектору.

Надо отдать ему должное: ни тогда, ни за полгода до того он не захотел в Америку убегать. Славиным требованием было, что он уедет официально как гражданин Советского Союза. Уже в середине нулевых в Штаты приезжала съемочная группа из России, которая записывала беседу с Ламорелло о нашей пятерке. Я на этом интервью тоже присутствовал, а мой сын его переводил. Наша встреча с Лу, глубоко уважаемым мною менеджером и человеком, получилась очень теплой, он дал доброе интересное интервью, причем рассказал ряд вещей, которых я не знал.

— Что именно?

— Оказывается, во время клубной суперсерии-1988/89 годов он предлагал Фетисову убежать из команды и остаться в Америке, а переводчиком во время этого разговора был Ларионов. Но Слава отказался. Я обо всем этом не имел никакого представления.

Уверен, повлиял на поведение и поступки Фетисова и отъезд Сергея Пряхина в «Калгари». Для него было оскорбительно, что первым уехал в НХЛ (более давнюю и случайную историю с Виктором Нечаевым не беру) игрок второго ряда. Получилось несправедливо. Это стало для Славы одной из последних капель, чтобы он повел себя еще более решительно и даже отчаянно. Пряхина отпустили в 25 лет, да он еще в тот год и Кубок Стэнли взял, хотя в плей-офф и не играл. А Славу, который принес столько славы стране, в 31 удерживали. Система сработала против себя, отпустив Пряхина и не отпустив Фетисова.

Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и&nbsp;Алексей Касатонов в&nbsp;1982 году. «В конфликте из-за Тихонова я никого не предал. И у меня, и у Фетисова была своя правда». Вторая часть интервью Касатонова

Алексей Касатонов
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости