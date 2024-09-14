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Пашков: «Фирсов жил под девизом: «Только хоккей! Только Тарасов!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Анатолия Фирсова лучшим игроком в истории нашего хоккея.

— Для Александра Мальцева сильнейший игрок в истории нашего хоккея — Анатолий Фирсов. Для Виталия Давыдова — Мальцев. Кого назовете вы?

— Как-то в Канаде провели опрос «Кто лучший советский хоккеист, не игравший в НХЛ?». Первое место занял Фирсов. Я тоже ставлю его выше всех. Он изумительно выглядел на Олимпиадах и чемпионатах мира. Одним броском мог перевернуть игру. А главное, Фирсов — не только замечательный форвард, но и великий спортсмен.

Есть люди, которые добиваются выдающихся результатов, а по духу — все равно не спортсмены. Для них спорт — эпизод, увлечение. Но не вся жизнь. Толя же был одержим хоккеем. О таких говорят — спал с клюшкой и в коньках.

— Режимщик из режимщиков?

— Ну нет. Иногда позволял себе расслабиться. Но руководствовался принципом Льва Яшина: «Надо знать — когда, с кем и сколько». В этом плане Фирсов ошибок не допускал.

А еще он уникален тем, что всю карьеру прошагал в одну ногу с Тарасовым — в прямом и переносном смысле. Это мало кому удавалось. Анатолий Владимирович очень непростой человек, жесткий, требовательный. Но Фирсов в нем полностью растворился. Жил под девизом: «Только хоккей! Только Тарасов!»

Александр Пашков. Александр Пашков: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем»

Александр Пашков
Анатолий Фирсов
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